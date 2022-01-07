سياسة
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تركيا تدين تصديق إسرائيل على 5 مخططات استيطانية بالقدس الشرقية
أدانت تركيا تصديق إسرائيل على 5 مخططات استيطانية جديدة تتضمن بناء 3557 وحدة سكنية في القدس الشرقية، وأكدت وزارة الخارجية التركية أن الأنشطة الاستيطانية الجديدة تلحق ضرراً كبيراً برؤية حل الدولتين والسلام الدائم.
تركيا تدين تصديق إسرائيل على 5 مخططات استيطانية بالقدس الشرقية
الخارجية التركية قالت إن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة / AA
7 يناير 2022

أدانت وزارة الخارجية التركية الخميس تصديق إسرائيل على 5 مخططات استيطانية جديدة تتضمن بناء 3557 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان إن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن الأنشطة الاستيطانية الجديدة الرامية لجعل قيام دولة فلسطينية ذات أرض متكاملة جغرافياً أمراً مستحيلاً مادياً، تلحق ضرراً كبيراً برؤية حل الدولتين والسلام الدائم.

والأربعاء صدَّقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس على 5 مخططات استيطانية جديدة سيجري بموجبها بناء 3557 وحدة سكنية بالمدينة المحتلة، حسب القناة "السابعة" الإسرائيلية.

وبنت إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967 أكثر من 250 مستوطنة، يقطن فيها ما يزيد على 500 ألف مستوطن يهودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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