أدانت وزارة الخارجية التركية الخميس تصديق إسرائيل على 5 مخططات استيطانية جديدة تتضمن بناء 3557 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان إن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن الأنشطة الاستيطانية الجديدة الرامية لجعل قيام دولة فلسطينية ذات أرض متكاملة جغرافياً أمراً مستحيلاً مادياً، تلحق ضرراً كبيراً برؤية حل الدولتين والسلام الدائم.

والأربعاء صدَّقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس على 5 مخططات استيطانية جديدة سيجري بموجبها بناء 3557 وحدة سكنية بالمدينة المحتلة، حسب القناة "السابعة" الإسرائيلية.

وبنت إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967 أكثر من 250 مستوطنة، يقطن فيها ما يزيد على 500 ألف مستوطن يهودي.