وفق ما جاء في إعلان "مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا" على متجر "آبل ستور" لتنزيل التطبيقات، فإن شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشل Truth social" التي تملك ميزات مشابهة لأدوات الاتّصال الموجودة على فيسبوك، ستكون متاحة للتنزيل بدءاً من يوم 21 فبراير/شباط المقبل.

وكان ترمب قرر مؤخراً إطلاق هذه الشبكة الخاصة بعد أن حظرت مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب حساباته خلال شهر يناير/كانون الثاني 2020، بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول، لمنع الكونغرس التصديق على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وكان قبل ذلك يحظى بملايين المتابعين على منصات التواصل الإجتماعي التي كان يستخدمها في مخاطبة أنصاره، وكذلك أيضاً في إيصال رسائله السياسية وحتى قراراته الهامة.

لذلك يعتبر ترمب اليوم أن إنشاء شبكة "تروث سوشيل" الخاصة به ستكون وسيلة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، على حد تعبيره.