اتهمت السعودية الخميس حزب الله اللبناني بانتهاج "سلوك عسكري إقليمي يُهدد الأمن القومي العربي"، وذلك رداً على اتهام الأمين العام للحزب للسعودية بـ"الإرهاب" ونشر الفكر الجهادي في العالم.

وقال السفير السعودي إلى لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها".

وأضاف أنّ "أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي".

وتأتي تصريحات بخاري رداً على خطاب شديد اللهجة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الاثنين اتهم فيه السعودية "بالإرهاب" ونشر الفكر الجهادي في العالم وبشن حرب على "الشعب المظلوم" في اليمن.

وتدهورت العلاقات بين السعودية ولبنان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فاستدعت المملكة بخاري من بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، على وقع تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، لكن وزير الخارجية السعودي اعتبر يومها أن المشكلة تكمن "في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الفائت اتّهم التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية إيران وحزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة المتمردين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة من المطار، تسبب أحدها بمقتل شخصين مؤخراً.

واستعرض المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي مقطع فيديو لما قال إنه "مقر لخبراء إيرانيين وحزب الله في المطار"، مؤكداً أنّ "حزب الله يدرب الحوثيين على تفخيخ الطائرات المُسيرة في المطار واستخدامها".

وعرض مقطعاً آخر لشخص قال المالكي إنّه عنصر في حزب الله يفخخ إحدى الطائرات بقاعدة داخل مطار صنعاء.

وهي الاتهامات التي اعتبرها الحزب "تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".

وتخوض السعودية نزاعاً دامياً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً بمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الخصم الإقليمي للمملكة.

وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة، إذ يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليوناً، على المساعدات.

وقتل مئات آلاف الأشخاص ونزح الملايين عن منازلهم نتيجة النزاع.

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى "وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها وتنطلق من لبنان".

وكرّر مطالبات الرياض بـ"وقف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة... وإنهاء حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار الدولة".

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية أعلنت السعودية وعدد من دول الخليج عن عدة عمليات ضد مهرّبي المخدرات تمكّنت خلالها من مصادرة آلاف من حبوب الكبتاغون المخبأة داخل فواكه مستوردة من لبنان.

وقال بخاري: "من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حالياً شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية".