سياسة
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مسلحون يلقون بـ10 جثث أمام مكتب حاكم ولاية بالمكسيك.. ما القصة؟
أعلنت السلطات المكسيكية إلقاء مجموعة من المسلحين 10 جثث أمام مكتب حاكم ولاية زاكاتيكاس الواقعة شمال وسط المكسيك.. ما القصة؟
مسلحون يلقون بـ10 جثث أمام مكتب حاكم ولاية بالمكسيك.. ما القصة؟
مسلحون يلقون بـ10 جثث أمام مكتب حاكم ولاية مكسيكية / Others
7 يناير 2022

أفاد حاكم ولاية زاكاتيكاس المكسيكية ديفيد مونريال في تصريح إعلامي بأن جثث 10 أشخاص تعرضوا للتعذيب والقتل كدست في شاحنة صغيرة وتركت قبل فجر يوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني الجاري بالقرب من شجرة عيد الميلاد في الساحة الرئيسية لعاصمة الولاية.

ووفق ما أشارت إليه إدارة السلامة العامة الفيدرالية فإن رجلاً قاد الشاحنة إلى الساحة ثم غادر بعد ذلك المكان.

وأكدت في الأثناء مواصلتها استكمال التحقيق للكشف عن ملابسات القضية. وقد أرسلت في هذا الإطار تعزيزات إلى ولاية زاكاتيكاس للمساعدة في التحقيق.

وتشهد الولاية منذ فترة طويلة اشتباكات مستمرة بين العديد من العصابات المسلحة التي تسعى للسيطرة عليها، ما جعلها تتصدر قائمة المناطق والولايات المكسيكية التي تشهد أعلى معدلات القتل، بنحو 31615 قتيلاً خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2021.

وتعد الحادثة الأخيرة في ولاية زاكاتيكاس إحدى إرهاصات انتشار العنف والجريمة في المكسيك التي أصبحت تتصدر منذ فترة طويلة ترتيب الدول الأكثر عنفاً في العالم.

ويحمل في ذلك المكسيكيون المسؤولية لعصابات الجريمة المسلحة وعصابات المخدرات، إلى جانب تقصير السلطات الرسمية في مجابهة هذا الخطر، وسماح النظام القضائي الجنائي للمجرمين بالإفلات من العقاب، وفق ما أكده خبراه ومحللون.

مصدر:TRT عربي
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