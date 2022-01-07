سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة واليابان.. قلق بشأن الصين وسعي لتعاون دفاعي جديد
أعرب وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان عن قلقهم مما وصفوه بالجهود الصينية المستمرة لتقويض النظائم القائم على القواعد، وعبَّر الطرفان عن سعيهما لزيادة التعاون في مواجهة التهديدات الجديدة.
الولايات المتحدة واليابان.. قلق بشأن الصين وسعي لتعاون دفاعي جديد
أمريكا واليابان قلقتان بشأن الصين وتسعيان لتعاون دفاعي جديد / Others
7 يناير 2022

عقب اجتماع افتراضي جمع اليوم الجمعة بين وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان لمناقشة سبل تحديث تحالفهم الأمني وتعزيزه، عبَّر الطرفان عن قلق متزايد إزاء ما وصفوه بالجهود الصينية المستمرة لتقويض النظائم القائم على القواعد.

وفق ما جاء في البيان المشترك الصادر عن الطرفين المجتمعين فإن "الوزراء عازمون على العمل معاً لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة والرد عليها إذا تطلب الأمر".

كما عبر الطرفان عن "مخاوف شديدة ومستمرة بشأن قضايا حقوق الإنسان في المنطقتين التابعتين للصين شينجيانغ وهونج كونج"، مؤكدين أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كشف في وقت سابق عزم بلاده توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي مع اليابان للتصدي للتهديدات الجديدة، بخاصة بعد التطور اللافت الذي أحرزته الصين في مجال التسلح، كصواريخ فرط الصوت وبقية الإمكانيات الفضائية.

وجدد بلينكن الإشارة إلى ذلك خلال لقائه أمس مع حليفه قائلاً: "يتعين على التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، تطوير أدوات إضافية جديدة، وليس فقط تعزيز ما نملك من أدوات"، مشيراً إلى التعزيزات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وتحركات بكين "الاستفزازية" على حد تعبيره، فيما يتعلق بتايوان، إضافة إلى أحدث عمليات إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.

وأكد بلينكن في بداية الاجتماع قائلاً: "نحن بصدد إطلاق اتفاق جديد للبحث والتطوير سيسهل على علمائنا ومهندسينا ومديري البرامج التعاون بخصوص القضايا الناشئة المرتبطة بالدفاع، من مواجهة التهديدات الأسرع من الصوت إلى تطوير قدرات ترتكز في الفضاء".

كما أشار في السياق ذاته إلى سعي البلدين أيضاً لتوقيع اتفاق جديد مدته خمس سنوات يغطي التمركز المستمر للقوات الأمريكية في اليابان، التي وافقت بموجبه على دفع 9.3 مليار دولار للمشاركة في تكاليف بقاء القوات خلال تلك المدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us