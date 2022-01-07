أكد زعيم حزب القانون والعدالة البولندي ياروسلاف كاتشينسكي خلال مقابلة إعلامية سابقة أن بلاده اشترت من شركة NSO Group الإسرائيلية برنامج المراقبة والتجسس "بيغاسوس" الذي انتشر استخدامه مؤخراً في عدد من بلدان العالم بهدف مكافحة الجريمة والفساد، على حد تعبيره.

وأشاد كاتشينسكي خلال المقابلة ذاتها إلى الميزات الخاصة لبيغاسوس بالمقارنة ببقية التقنيات التي لم تمكن أجهزة الاستخبارات من مراقبة الرسائل المشفرة.

وأضاف قائلاً: "سيكون أمراً سيئاً إذا لم يكن لدى الأجهزة البولندية هذا النوع من الأدوات".

وجاءت اعترافات كاتشينسكي الصادمة إثر تأكيد منظمة العفو الدولية أمس الخميس الادعاءات السابقة لمجموعة "سيتزن لاب" لمراقبة أمن الانترنت حول اختراق هواتف ثلاثة منتقدين للحكومة البولندية باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس.

ووفق ما جاء في تقرير المنظمة فإن السيناتور البولندي كريستوف بريجسا كان أحد هؤلاء، إذ تعرض للاختراق عدة مرات في عام 2019 عندما كان يدير الحملة الانتخابية البرلمانية للمعارضة. وجرى آنذاك التلاعب بالرسائل النصية التي سرقت من هاتفه وبثها على التلفزيون الرسمي التابع للدولة، جزءاً من حملة التشهير ضده.