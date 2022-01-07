لا يزال التصعيد في كازاخستان مستمراً، وسط تواصل المواجهات بين الشرطة والأمن والجيش من جهة، ومتظاهرين يطالبون بإصلاحات أهمها خفض أسعار الوقود من جهة أخرى، وفي ظل ذلك تستمر دول كثيرة من بينها تركيا وروسيا بمتابعة المشهد من كثب، بينما أقرّت دول من بينها روسيا وطاجيكستنان إرسال قوات لحفظ السلام هناك وسط ارتفاع أعداد القتلى.

والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

وأقر البرلمان الطاجيكي إرسال جنود إلى كازاخستان للمشاركة في قوة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وخلال جلسة الجمعة، وافقت الجمعية العامة للبرلمان، على مذكرة حكومية لإرسال قوات إلى كازاخستان.

ومن المنتظر أن ترسل طاجيكستان 200 جندي إلى كازاخستان التي شهدت اضطرابات في الأيام الأخيرة.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست في مايو/أيار 1992، وتضمذ روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا.​​​​​​​

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجمعة، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، فرض النظام العام في عموم المناطق بالبلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الجمعة، مقتل 26 محتجاً خلال التظاهرات المناهضة للحكومة.

تركيا تتضامن

من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، تضامن بلاده مع كازاخستان، إثر موجه الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام بسبب زيادة أسعار الغاز.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شنطوب ونظيره الكازاخستاني نورلان نيغماتولين، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي.

وأشار شنطوب إلى متانة علاقة الصداقة بين تركيا وكازاخستان، لافتاً إلى أنهم يتابعون الاحتجاجات هناك من كثب.

وأعرب عن ثقته في أن الإدارة والشعب الكازاخستاني سينجحان في تجاوز هذه الأزمة وضمان الأمن والاستقرار مجدداً.

بدوره، رئيس البرلمان الكازاخستاني أطلع نظيره التركي على مستجدات الأوضاع في بلاده، معرباً عن بالغ شكره لتركيا جراء الدعم الكبير، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان.

بوتين يبحث التطورات

من جانبه، قال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الوضع هناك خلال عدة مكالمات هاتفية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين تحدّث أيضاً إلى زعماء دول أخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يومي الخميس والجمعة.

واستعادت قوات الأمن فيما يبدو السيطرة على شوارع مدينة رئيسية في كازاخستان اليوم الجمعة بعد أعمال العنف التي استمرت عدة أيام، وقال الرئيس توكاييف المدعوم من روسيا إنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار في مقتل لإخماد الانتفاضة في مختلف أنحاء البلاد.