قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه حصل على صور سريّة، تعود لتدريبات خاصة بقوات "حزب الله"، كانت مخزّنة على مُسيّرة تابعة للجماعة اللبنانية، أسقطها مؤخراً.

وذكر الجيش، في بيان، أنه أسقط في الأشهر الأخيرة (لم يحدد التاريخ)، "طائرة مُسيّرة لحزب الله، عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية، واستُخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات".

وأضاف: "لقد احتوت المُسيّرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب، تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المُسيّرة، أظهرت صور مُشغّليها من عناصر الحزب".

ونشر الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على حسابه في تويتر، صورتين، تُظهر الأولى طائرة مُسيّرة صغيرة، بين يدي شخص، والثانية لشخصين يرتديان ملابس صيفية، ويحمل أحدهما ما يبدو أنه جهاز تحكم بطائرة بدون طيار.

وقال بيان الجيش إنه خصّص فرقة، مهمتها التصدي للطائرات المُسيّرة التي تطلقها جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف في هذا الصدد: "الفرقة العسكرية الإسرائيلية، ساهمت وعززت قدرات الجيش على رصدها (المُسيّرات) بعد عبورها الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية، مما سجّل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطائرات المُسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي".

ولم يصدر تعقيب فوري، من جماعة حزب الله على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.