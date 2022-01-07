سياسة
3 دقيقة قراءة
فرنسا: روسيا تحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي في ملف أوكرانيا
وزير الخارجية الفرنسي يقول إن روسيا تحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا. من جانبه قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي لاحق إنه يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في القريب لبحث قضايا من بينها أوكرانيا.
فرنسا: روسيا تحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي في ملف أوكرانيا
لودريان يقول لتليفزيون BMF وإذاعة RMC إن الرئيس الروسي يريد تخطي الاتحاد الأوروبي / AFP
7 يناير 2022

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة إن روسيا تحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا.

وستبدأ محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف يوم الاثنين بعد توتر على مدى أسابيع نتيجة نشر قوات روسية بالقرب من حدود أوكرانيا المجاورة، وسيحاول الدبلوماسيون من الجانبين خلال المحادثات تجنب حدوث أزمة.

وقال لودريان لتليفزيون BMF وإذاعة RMC إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين يريد تخطي الاتحاد الأوروبي... يريد إحداث ثغرات في ترابط الاتحاد الأوروبي الذي يزداد قوة".

ومضى قائلاً: "لا يمكن تصوّر أمن الاتحاد الأوروبي بغير الأوروبيين".

وتولّت فرنسا لتوّها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي لاحق إنه يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في القريب لبحث قضايا من بينها أوكرانيا، لكنه لم يخض في التفاصيل كما لم يذكر الموعد المحتمل لتلك المحادثات.

ونشرت روسيا قرابة مئة ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، لكنها تقول إن ذلك لا يعني تجهيزاً لغزو أوكرانيا وإنما رغبة في أن يتوقف الغرب عن دعم حكومة كييف وطلبت ضمانات أمنية بألا يتوسع حلف شمال الأطلسي شرقاً أكثر من هذا.

وقال لودريان: "بوتين اقترح نوعاً من العودة إلى مناطق النفوذ التي كانت في الماضي.. وهو ما يعني أن تستعيد روسيا روح يالتا"، وذلك في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والذي أتاح للاتحاد السوفيتي السابق السيطرة على دول الجوار في شرق أوروبا.

وكانت روسيا قد ضمّت شبه جزيرة القرم على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 وهو ما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو وإدانة الخطوة. وتريد كييف استعادة شبه جزيرة القرم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us