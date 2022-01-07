أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، على حساب "مكافآت من أجل العدالة" بتويتر، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد في العثور على رجل الأعمال اللبناني، علي يوسف شرارة، أو الوصول إلى معلومات عن أنشطته، وهو العضو في جماعة حزب الله اللبنانية، ومن أبرز مموليها.

وجاء في الإعلان المنشور على حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، "يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه (شرارة) أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة".

وتعتبر الولايات المتحدة "حزب الله" منظمة إرهابية.

وشرارة البالغ من العمر 54 عاماً، هو عضو في الحزب، ومن أبرز مموليه، وبصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة "سبكترم" للاستثمار، فقد استثمر ملايين الدولارات لتقديم الدعم المالي له.

فيما تتخذ المجموعة القابضة "سبكترم"، للاتصالات من لبنان مقراً لها.

وهذه ليس المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن استهدافها "شرارة" ومجموعة "سبكترم"، ففي عام 2016، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بياناً قالت فيه إن واشنطن تستهدف شرارة ومجموعة "Spectrum Investment Group Holding"، معتبرة إياهم شبكة دعم رئيسية لحزب الله.

وفرضت الوزارة الأمريكية حينها عقوبات على شرارة، مشيرة إلى أنه تلقّى ملايين الدولارات من "حزب الله" للاستثمار في مشاريع تجارية تدعم الجماعة مالياً.

وقررت الخزانة الأمريكية حينها تجميد جميع أصول شرارة وغيره الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وحظرت على الأمريكيين الدخول في معاملات معهم.

وكانت هذه هي أول تصنيفات وزارة الخزانة لمؤيدي حزب الله منذ إقرار قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، والذي وقّعه الرئيس ليصبح قانوناً، يؤيده الديموقراطيون والجمهوريون، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وصنّفت وزارة الخارجية "حزب الله" منظمة إرهابية عالمية في أكتوبر/تشرين الأول 2001.

وقد أُدرج أيضاً لدعمه النظام السوري وفقاً للأمر التنفيذي الصادر في أغسطس/آب 2012 وأُدرج في مرفق الأمر التنفيذي رقم 12947 كإرهابي "مصنّف بشكل خاص" في يناير/كانون الثاني 1995.