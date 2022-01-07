أطلق سراح لاعب مانشستر سيتي، اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي بكفالة، الجمعة، قبل محاكمته بتهمة الاغتصاب، والتي تم تأجيلها حتى يونيو/حزيران على أقرب تقدير.

وظل ميندي، الذي لا يزال موقوفاً من قبل فريق سيتي، رهن الاعتقال لمدة 134 يوماً، منذ القبض عليه لأول مرة وتوجيه تهم إليه في 26 أغسطس/آب من العام الماضي.

تم الإفراج عن الفائز بكأس العالم الفرنسي بكفالة من القاضي باتريك طومسون في جلسة محاكمة خاصة في محكمة تشيستر كراون، والتي تم استبعاد وسائل الإعلام منها.

ميندي متهم بارتكاب ثمان جرائم ضد خمس نساء مختلفات، بما في ذلك سبع تهم اغتصاب تتعلق بأربع نساء وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

كان من المقرر أن يمثل أمام المحاكمة هذا الشهر، لكن تم تأجيلها حتى 27 يونيو/حزيران على أقرب تقدير.

ولم يتم الكشف عن شروط الكفالة، لكن تم إخبار ميندي بأنه يجب أن يقيم بمنزله، وأن يسلم جواز سفره بحلول منتصف ليل الجمعة والامتناع عن الاتصال بالمشتكيات.

ورد ميندي، الذي كان يرتدي حلة سوداء وقميصاً أبيض على القاضي قائلاً "حسناً".