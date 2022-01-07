أعلنت إيران، الجمعة، دفع تعويضات لعائلات من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة، التي أعلنت طهران إسقاطها عن طريق الخطأ في يناير/كانون الثاني 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني أرش خدائي، قوله إن بعض عائلات الضحايا حصلت على تعويض قدره 150 ألف دولار، المحدد سابقاً.

وبيّن خدائي أن عائلات الضحايا الأخرى أيضاً ستحصل على المبلغ المذكور في حال تقديمهم طلباً، دون تفاصيل أكثر.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2020، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها وعددهم 176 شخصاً.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرّت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة" إثر "خطأ بشري".

فيما أعلن الحرس الثوري، على لسان قائد القوة الجو-فضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمّله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2020، وافق مجلس الوزراء الإيراني على دفع مبلغ 150 ألف دولار تعويضاً لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة.