سياسة
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عقب اجتماع الناتو.. تهديد أمريكي لروسيا وترحيب للحلف بالحل الدبلوماسي
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد الحلف للرد بقوة على أي عدوان روسي على أوكرانيا، ورحّبا في نفس الوقت بالحل الدبلوماسي لأزمة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.
عقب اجتماع الناتو.. تهديد أمريكي لروسيا وترحيب للحلف بالحل الدبلوماسي
ستولتنبرج قال إن الحلف مستعد للانخراط في جهود الحد من التسلح مع روسيا لكن يجب أن يكون ذلك بالتزام من الطرفين / Reuters
8 يناير 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أعقاب اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة، إن الحلّ الدبلوماسي للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية لا يزال ممكنا وما زال هو الخيار المفضل، لكن الحلف مستعد للرد بقوة على أي عدوان روسي.

واتهم بلينكن موسكو في تصريحات للصحفيين "بالتشويش" عبر نشر معلومات مضللة عن أوكرانيا والزعم بأن الجمهورية السوفيتية السابقة تمثّل تهديداً لروسيا وتسعى لإشعال صراع.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن استعداد روسيا لسلوك المسار الدبلوماسي الأسبوع المقبل أمر إيجابي، لكن الحلف لا يمكنه قبول أن يكون له حلفاء من "الدرجة الثانية" لا يمكنه الدفاع عنهم.

وقال ستولتنبرج بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "نحن مستعدون للانخراط في جهود الحد من التسلح مع روسيا، سواء الأسلحة التقليدية أو النووية، لكن يجب أن يكون ذلك بالتزام من الطرفين".

وأضاف: "هذا شيء مختلف (عن) فرض قيود من جانب واحد.. لا يمكن أن ينتهي بنا الأمر في موقف نجد فيه أن لدينا أعضاء في الحلف من الدرجة الثانية ولا يُسمح للحلف بحمايتهم".

وقالت روسيا في ديسمبر/كانون الأول إنها تريد ضمانات ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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