سياسة
4 دقيقة قراءة
أزمة كازاخستان.. اعتقال مسؤول بتهمة "الخيانة" وارتفاع كبير في عدد الموقوفين
أعلنت السلطات في كازاخستان إيقاف رئيس لجنة الأمن القومي المعزول كريم ماسيموف، بتهمة الخيانة العظمى، فيما ارتفعت أعداد الموقوفين في البلاد إلى 4266 شخصاً، في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة باحترام حقوق الإنسان أثناء فرض النظام العام.
أزمة كازاخستان.. اعتقال مسؤول بتهمة "الخيانة" وارتفاع كبير في عدد الموقوفين
الداخلية الكازاخية أعلنت أن عدد الأشخاص الموقوفين في الأحداث التي وقعت في البلاد ارتفع إلى 4266 بمن فيهم مواطنو دول أخرى / Others
8 يناير 2022

أوقفت سلطات كازاخستان رئيس لجنة الأمن القومي المعزول كريم ماسيموف، بتهمة الخيانة العظمى.

وقالت لجنة الأمن القومي، في بيان السبت، إن تحقيقاً فُتح بحق ماسيموف، الخميس، بتهمة الخيانة بحسب قانون العقوبات الكازاخي.

وأضافت أن ماسيموف ومتهمين آخرين نُقلوا إلى مركز التوقيف المؤقت.

وعُزل ماسيموف الذي شغل المنصب عام 2016، بقرار من الرئيس قاسم جومرت توكاييف، الخميس، إثر اندلاع موجة الاحتجاجات رفضاً لزيادة أسعار الغاز.

كما أُقيل نائب رئيس لجنة الأمن القومي صمد أبيش أيضاً، وهو ابن أخت الرئيس السابق نور سلطان نازارباييف.

ورغم إقالة ابن أخت الرئيس السابق، إلا أن نزارباييف دعا الشعب إلى دعم الحكومة لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسمه السبت.

وكتب المتحدث أيدوس أوكيباي في تغريدة أن نزارباييف "يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول رئيس كازاخستان للسماح له بتجاوز هذه الأزمة وضمان وحدة البلاد".

وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخية أن عدد الأشخاص الموقوفين في الأحداث التي وقعت في البلاد ارتفع إلى 4266، بمن فيهم مواطنو دول أخرى.

وأشارت الداخلية في بيان إلى أن أكثر من 100 شخص أُوقفوا في قرية بمقاطعة ألماتي، وضُبط مستودع أسلحة في مقاطعة جامبيل، وكذلك منتجات مسروقة مثل دراجات هوائية، وتليفزيونات، وهواتف محمولة، وأسلحة، وذخائر في مبنى خدمة السيارات في ألماتي.

وتأتي تلك التطورات، وسط سماح وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية في ألماتي بمغادرة كازاخستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية.

وفي سياق آخر، طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، باحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية عند فرض النظام في كازاخستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، رداً على سؤال لأحد الصحفيين بشأن الموقف الأممي من إيعاز الرئيس الكازاخستاني، لقوات الأمن والجيش بقتل من وصفهم بـ"الإرهابيين" دون سابق إنذار.

وقال دوجاريك: "هناك حاجة واضحة لاحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية عند فرض النظام العام".

وأضاف: "نحن نواصل متابعة الوضع من كثب ومرة ثانية نطالب كل الأطراف المعنية بضبط النفس والإحجام عن العنف واستخدام الوسائل السلمية لمعالجة الوضع".

وشدد المتحدث الأممي على ضرورة "إيقاف العنف"، مضيفاً أن "من المهم التظاهر بشكل سلمي ومن غير المقبول قتل المتظاهرين".

وتهزّ كازاخستان، أكبر دولة في آسيا الوسطى، حركة احتجاج بدأت الأحد، في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصاً إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحوّلت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.

وأسفرت تلك الاحتجاجات والأحداث عن مقتل 26 محتجاً وإصابة المئات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في البلاد، الجمعة.

وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us