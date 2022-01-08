أعلنت إماراة جازان في السعودية فتح تحقيق فوري في واقعة مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

وذكر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة: "سمو أمير منطقة جازان يوجّه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق".

وجاء التوجيه بإجراء التحقيق، بعد ما تداول مستخدمون مقطع الفرقة الراقصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار المقطع تعليقات غاضبة من السعوديين على مواقع التواصل، وأكدوا أنه لا يُمثّل الهوية الوطنية والإسلامية للمملكة، ويتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، فيما طالب آخرون بإنزال العقوبة بالمسؤولين عن الواقعة.