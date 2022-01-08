سياسة
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"شبه عاريات".. غضب وفتح تحقيق بسبب راقصات بمهرجان شتاء جازان في السعودية
وجّه أمير منطقة جازان في السعودية بفتح تحقيق فوري في واقعة مشاركة فرقة راقصة في فعاليات مهرجان شتاء جازان 2022، وذلك عقب تداول مقطع يُظهر راقصات وُصفن بأنهن "شبه عاريات" بالمهرجان، ما أثار غضباً لدى مستخدمين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
"شبه عاريات".. غضب وفتح تحقيق بسبب راقصات بمهرجان شتاء جازان في السعودية
أمير منطقة جازان أطلق في وقت سابق فعاليات "كرنفال جازان" البحري ضمن مهرجان "شتاء جازان 2022"
8 يناير 2022

أعلنت إماراة جازان في السعودية فتح تحقيق فوري في واقعة مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

وذكر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة: "سمو أمير منطقة جازان يوجّه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق".

وجاء التوجيه بإجراء التحقيق، بعد ما تداول مستخدمون مقطع الفرقة الراقصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار المقطع تعليقات غاضبة من السعوديين على مواقع التواصل، وأكدوا أنه لا يُمثّل الهوية الوطنية والإسلامية للمملكة، ويتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، فيما طالب آخرون بإنزال العقوبة بالمسؤولين عن الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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