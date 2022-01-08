سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | إعادة افتتاح مستشفى تركي بمخيم للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش
أعادت تركيا افتتاح مستشفى ميداني أنشأته سابقاً في مخيم للاجئي الروهينغيا، في بنغلاديش، بعدما أنهت أعمال الترميم إثر حريق نشب فيه العام الماضي. وشارك في مراسم الافتتاح مسؤولون أتراك على رأسهم وزير الداخلية سليمان صويلو.
بالصور | إعادة افتتاح مستشفى تركي بمخيم للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش
سفير أنفرة في دكا ورئيس الهلال الأحمر التركي ورئيس إدارة الكوارث التركية شاركوا في مراسم إعادة افتتاح المستشفى / AA
8 يناير 2022

أعادت تركيا افتتاح مستشفى ميداني أنشأته سابقاً في مخيم للاجئي الروهينغيا، في بنغلاديش، بعدما أنهت أعمال الترميم إثر حريق نشب فيه العام الماضي.

وشارك في مراسم افتتاح المستشفى، السبت، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير إدارة الكوارث البنغالي محمد رحمن، والسفير التركي في دكا مصطفى طوران، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يونس سيزر، ورئيس الهلال الأحمر التركي إبراهيم ألطان.

وقال صويلو في مراسم الافتتاح، إن بلاده هرعت لمساعدة لاجئي الروهينغيا على الفور بعد نشوب الحريق في مخيم "بالوخالي" في مارس/آذار 2021، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

بدوره، تقدّم الوزير البنغالي محمد رحمن، ببالغ الشكر إلى تركيا بسبب وقوفها إلى جانب بنغلاديش في أوقات الطوارئ.

ونشب حريق في مخيم "بالوخالي" للاجئي الروهينغيا، بتاريخ 22 مارس/آذار 2021، ما أسفر عن مصرع وإصابة الكثيرين، واحتراق 10 آلاف خيمة، وتضرر أكثر من 55 ألف لاجئ.

وتستضيف بنغلاديش نحو مليون و200 ألف من الروهينغيا في مخيمات اللاجئين في "كوكس بازار"، عقب الحملة القمعية التي شنها جيش ميانمار في أغسطس/آب 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us