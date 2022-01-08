أعادت تركيا افتتاح مستشفى ميداني أنشأته سابقاً في مخيم للاجئي الروهينغيا، في بنغلاديش، بعدما أنهت أعمال الترميم إثر حريق نشب فيه العام الماضي.

وشارك في مراسم افتتاح المستشفى، السبت، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير إدارة الكوارث البنغالي محمد رحمن، والسفير التركي في دكا مصطفى طوران، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يونس سيزر، ورئيس الهلال الأحمر التركي إبراهيم ألطان.

وقال صويلو في مراسم الافتتاح، إن بلاده هرعت لمساعدة لاجئي الروهينغيا على الفور بعد نشوب الحريق في مخيم "بالوخالي" في مارس/آذار 2021، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

بدوره، تقدّم الوزير البنغالي محمد رحمن، ببالغ الشكر إلى تركيا بسبب وقوفها إلى جانب بنغلاديش في أوقات الطوارئ.

ونشب حريق في مخيم "بالوخالي" للاجئي الروهينغيا، بتاريخ 22 مارس/آذار 2021، ما أسفر عن مصرع وإصابة الكثيرين، واحتراق 10 آلاف خيمة، وتضرر أكثر من 55 ألف لاجئ.

وتستضيف بنغلاديش نحو مليون و200 ألف من الروهينغيا في مخيمات اللاجئين في "كوكس بازار"، عقب الحملة القمعية التي شنها جيش ميانمار في أغسطس/آب 2017.