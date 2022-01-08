سياسة
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مصر.. مصرع 16 شخصاً وإصابة 18 في حادث تصادم مروري
قالت وزارة الصحة المصرية إن 16 شخصاً توفوا وأصيب 18 آخرون على الأقل، في حادث تصادم وقع في الطريق الرابط بين محافظتَيْ السويس وجنوب سيناء.
مصر.. مصرع 16 شخصاً وإصابة 18 في حادث تصادم مروري
حادث التصادم وقع صباح السبت بين حافلتين في الطريق الرابط بين محافظتَيْ السويس وجنوب سيناء
8 يناير 2022

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، مصرع 16 شخصاً وإصابة 18 آخرين على الأقل، جراء حادث تصادم مروري، شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حادث التصادم وقع صباح السبت بين حافلتين إحداهما صغيرة، في الطريق الرابط بين محافظتَيْ السويس وجنوب سيناء.

وأضافت أن الحادث خلّف 16 قتيلاً و18 مصاباً، وفق حصيلة أولية.

وأردفت: "هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين وجثث الضحايا إلى المستشفيات".

وأفادت بأن الإصابات تراوحت "بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ".

وتابعت: "خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، وجّه برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ".

وأشارت إلى "جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين".

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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