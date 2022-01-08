سياسة
3 دقيقة قراءة
بريطانيون يجمعون مليون توقيع لسحب وسام "الفروسية" من توني بلير.. ما السبب؟
أكثر من مليون بريطاني يوقعون على عريضة إلكترونية تهدف إلى سحب وسام "فارس الرباط" من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وتدعو لمحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبت إبان غزو العراق عام 2003. تَعرَّف التفاصيل.
بريطانيون يجمعون مليون توقيع لسحب وسام "الفروسية" من توني بلير.. ما السبب؟
العريضة تحث رئيس الوزراء البريطاني على مطالبة الملكة بإلغاء الوسام الذي منحته قبل يومين لبلير / AA
8 يناير 2022

وقع أكثر من مليون بريطاني حتى السبت على عريضة إلكترونية لسحب وسام "فارس الرباط" من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وتدعو إلى "محاسبته على جرائم الحرب" التي ارتكبت إبان غزو العراق عام 2003.

وتحث العريضة التي أطلقت على موقع The Change.org رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مطالبة الملكة بإلغاء الوسام الذي منحته قبل يومين لبلير.

ومنحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مؤخراً وسام الفروسية وهو أرفع وأقدم وسام للفرسان بالمملكة المتحدة، الذي يُمنح معه لقب "سير" رسمياً، لبلير، ما أثار غضباً شعبياً.

وحسب صحيفة إكسبرس المحلية فليس من الضروري الموافقة على منح الوسام من قبل رئيس وزراء البلد أو البرلمان.

وتدعو العريضة إلى "محاسبة بلير على جرائم الحرب" التي ارتكبت إبان غزو العراق عام 2003، بدلاً من منحه وسام الفروسية.

وتتهم أيضاً بلير بـ"التسبب بموت أعداد لا تحصى من الأبرياء والمدنيين والجنود" من خلال جر المملكة المتحدة إلى "صراعات مختلفة".

وتعتبر العريضة أن "هذا سبب كافٍ لمحاسبته على جرائم الحرب".

أنغوس سكوت مطلق العريضة قال إن بلير "سبَّب ضرراً لا يمكن إصلاحه لدستور المملكة المتحدة ولنسيج المجتمع البريطاني" أثناء تولِّيه رئاسة الوزراء بين 1997 و2007.

وأضاف أن بلير هو "أقل شخص يستحق الحصول على أي وسام شرف، لا سيما ذلك الذي يجري منحه من قبل جلالة الملكة".

وأرسلت بريطانيا في 2003 خلال ولاية توني بلير 45 ألف جندي إلى جانب 130 ألفاً من الولايات المتحدة لغزو العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل.

وفي 2016 اعترف نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت أن بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق في أعقاب تقرير رسمي انتقد قرار المشاركة في الحرب، وقال إنه بُني على معلومات مضللة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us