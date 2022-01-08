أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أنّ اليونان تجري اتفاقات مع عدة دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتسلك طريقاً أكبر من حجمها، قائلاً: "إنشاء حلف داخل حلف يضعف الناتو".

جاء ذلك في اجتماع لأقار السبت مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

وتعقيباً على مساعي اليونان لتوسيع حدودها البحرية إلى 12 ميلاً، قال أقار: "يجب على اليونان أن لا تختبرنا، وأن لا تنفذ أي مناورة، إن شاء الله لا يقعون بمثل هذا الخطأ".

وحول مكافحة الإرهاب أشار أقار إلى تحييد 33 ألفاً و275 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015، وألفين و795 إرهابياً منذ يناير/كانون الثاني 2021 بما في ذلك شمالي سوريا.

وعن التطورات في كازاخستان قال أقار: "أشقاؤنا في كازاخستان سيتغلبون على كل الصعوبات بوسائلهم وقدراتهم الخاصة، ونقف دائماً إلى جانبهم".

وبخصوص العلاقات مع أرمينيا أعرب أقار عن أمله أن تفهم وتتقبل أرمينيا يد السلام التي مدها لها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف.

كما أشاد في هذا الخصوص بالتعاون التركي-الروسي من خلال مركز المراقبة المشترك في إقليم قره باغ، وإسهامه بنجاح في وقف إطلاق النار.