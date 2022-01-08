سياسة
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"سننغص عليك حياتك".. محتجون يردون على ماكرون بالطريقة التي هددهم بها
عبر محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا عن رفضهم قول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "سينغص حياة" من يرفضون لقاحات كوفيد-19 بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية.
"سننغص عليك حياتك".. محتجون يردون على ماكرون بالطريقة التي هددهم بها
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها: "أنا أيضاً أزعجك" في مظاهرة للاحتجاج على مشروع قانون / Reuters
8 يناير 2022

تجمع محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا السبت تعبيراً عن رفضهم قول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "سينغص حياة" من يرفضون لقاحات كوفيد-19 بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية.

ومنذ أيام قال ماكرون إنه يريد أن يضيق على من لم يتلقوا اللقاحات بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم. ووصف من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

وفي باريس رد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة التي سبق له أن استخدمها وهتفوا: "سننغص عليك حياتك".

ورفع آخرون لافتات كُتب عليها: "لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات" في إشارة إلى مسعى ماكرون لاستصدار تشريع يلزم السكان بإبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم للسماح لهم بدخول أماكن مثل المقاهي والحانات والمتاحف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى الساحات. وتجمع المحتجون أيضاً في مارسيليا ونانت ولو مان من بين مدن أخرى.

ويتهم المحتجون ماكرون بخنق حرياتهم والتفرقة في المعاملة بين المواطنين. ويقول ماكرون إن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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