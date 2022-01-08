سياسة
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رداً على بلينكن.. روسيا: على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات بعدة دول
ردت روسيا بغضب على تعليق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن كازاخستان ربما تواجه صعوبة في إخراج القوات الروسية إذا ما دخلت أراضيها، وقالت إنه يجب أن يذكر بدلاً من ذلك، التدخلات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
رداً على بلينكن.. روسيا: على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات بعدة دول
مسكو قالت إن على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات في دول مثل فيتنام والعراق / Reuters
8 يناير 2022

ردت روسيا بغضب السبت على تعليق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن كازاخستان ربما تواجه صعوبة في إخراج القوات الروسية إذا ما دخلت أراضيها، وقالت إنه يجب أن يذكر بدلاً من ذلك، التدخلات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن: "أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد دخول الروس إلى منزلك، يصعب أحياناً إقناعهم بالمغادرة".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بلينكن بأنها "مسيئة تماماً" واتهمته بالاستخفاف بالأحداث المأساوية في كازاخستان. وقالت إن على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات في دول مثل فيتنام والعراق.

وأضافت الوزارة على قناتها على تطبيق تليغرام: "إذا كان أنتوني بلينكن يحب دروس التاريخ كثيراً فعليه أن يأخذ ما يلي في الاعتبار: عندما يكون الأمريكيون في منزلك فربما يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".

وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي "CSTO" أعلنت أنها قررت إرسال قوات حفظ السلام (معظمها قوات روسية) إلى كازاخستان بسبب الوضع الذي تشهده البلاد.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست في مايو/أيار 1992 وتضم روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا.​​​​​​​

والأحد انطلقت الاحتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الوقود تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي كبرى المدن في البلاد.

والأربعاء أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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