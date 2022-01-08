سياسة
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كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق بدأ
كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا المنعقدة بين طهران والقوى العالمية يقول إن "العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ". ولفت إلى أن الخلافات حول رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران "تتقلص".
كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق بدأ
Iran Nuclear / AP
8 يناير 2022

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا المنعقدة بين طهران والقوى العالمية علي باقري كني، حول الاتفاق النووي الإيراني، أن "العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ".

جاء ذلك في تصريح صحفي لباقري كني عقب انعقاد ممثلي مجموعة (5+1) في فيينا بأن المحادثات تحرز تقدماً، مشيراً إلى أن معظم الدول المشاركة في هذه المحادثات تقر بهذا التقدم المحرز. ولفت إلى أن الخلافات حول رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران "تتقلص".

وأضاف: "بدأ العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى التزام تعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات الأمريكية قبل أن تعود إلى التزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو/تموز 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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