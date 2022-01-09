ارتفع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية عملاقة على قوارب سياحية في بحيرة فورناس جنوب شرقي البرازيل إلى 7 أشخاص.

وأفادت دائرة الإطفاء في ولاية ميناس غيرايس في بيان بأن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 3.

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة المفقودين كانوا ضمن القارب الذي سقطت عليه الكتلة الصخرية بشكل مباشر.

ولفتت إلى أن أعمال البحث والإنقاذ جرى تعليقها مؤقتاً بسبب انخفاض مستوى الرؤية وستتواصل لاحقاً.

وحسب الصحافة المحلية لم تتمكن الجهات المعنية بعدُ من تحديد هويات القتلى (3 نساء و4 رجال).

والسبت انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب في بحيرة فورناس التابعة لمدينة كابيتوليو ولاية ميناس غيرايس.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الكتلة الصخرية.

وتعالت أصوات الصراخ من القوارب الأخرى من هول المشهد.

وكانت دائرة الإطفاء أعلنت عن مصرع شخصين وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية إثر الحادث.

ولم يعرف بعد سبب انفصال الكتلة الصخرية من مكانها، إلا أن خبراء يتوقعون أن يكون ذلك إما بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة أو زوبعة مائية.