سياسة
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أحزاب سنية ترشح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الأحد، بعدما صوّت تحالفا تقدم والعزم السنيان على ترشح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية.
أحزاب سنية ترشح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية
محمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب العراقي / Reuters
9 يناير 2022

صوّت تحالفاتقدم والعزمالسنيان خلال اجتماعهما السبت على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية.

وذكر بيان مشترك لعزم وتقدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “جرى التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيساً للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب”.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب السبت عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الأحد.

وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله سيريني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: “إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب وقبل بدء الانتخابات بدأنا التخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجيستية والاستعداد للجلسة الأولى”، مبيناً أن “الأمانة العامة لمجلس النواب عملت محاكاة لجلسة الأحد”.

وأشار إلى أنه “بفضل جهود الموظفين استكملت كل الجاهزيات”، مشيراً إلى أن “الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط ولا دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية”.

وأوضح أن “مهمة انعقاد الجلسة الأولى ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة وحتى الآن لم تصل الكتل إلى نتائج نهائية ونأمل التوصل إلى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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