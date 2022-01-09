قرر مجلس الأمة الجزائري السبت إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن القرار جاء عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان عقب الاجتماع أنه “جرى الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشكلات الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة”.

وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على “الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها” بهدف “السعي لصد أي مناورات من المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء”.

وشدد البيان في الختام على أن “يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”، معلناً أن لجنة التحقيق ستباشر “عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية”، حسب الوكالة الجزائرية.

واحتدم الجدل في الجزائر حول قرار وزارة التجارة منع القصّر شراء زيت المائدة. فيما أكد وزير التجارة كمال رزيق أن القرار جاء بعد اكتشاف أطراف تستعمل الأطفال للمضاربة في زيت المادة.

وأضاف رزيق السبت في تصريح صحفي أن وزارته لن تتسامح مع المضاربين وسيجري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعاقبة المتسببين في ندرة زيت المائدة.

واعتبر أن الاستهلاك غير العقلاني لزيت المائدة والمضاربة هما سبب ندرتها في بعض الولايات، وسيجري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعاقبة المتسببين في الأزمة.