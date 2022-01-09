سياسة
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ملكة جمال بريطانيا: أمريكا رفضت منحي تأشيرة دخول بسبب أصولي السورية
قالت ملكة جمال بريطانيا إن السلطات الأمريكية تمارس التمييز ضدها بعد منعها دخول أراضي الولايات المتحدة لأن أصولها سورية.
ملكة جمال بريطانيا: أمريكا رفضت منحي تأشيرة دخول بسبب أصولي السورية
لين كلايف: السلطات الأمريكية تمارس التمييز ضدي
9 يناير 2022

قالت ملكة جمال بريطانيا لين كلايف إن السلطات الأمريكية تمارس التمييز ضدها، وذلك بعد منعها دخول أراضي الولايات المتحدة لأن أصولها سورية، رغم أنها مواطنة بريطانية.

ونشرت كلايف على حسابها عبر منصة "إنستغرام" مقطعاً من مقابلتها مع شبكة "BBC" أكدت فيها أن الحكومة الأمريكية منعتها دخول أراضيها عبر حجب التأشيرة عنها، قائلة إنها "تقدمت بطلب عائلي لها ولزوجها وابنتها للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة، إلا أن زوجها وابنتها حصلا على التأشيرة بينما هي لم تحصل عليها رغم أن تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني كأفراد عائلتها".

وأضافت أن "الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق".

وأكدت كلايف أنها ولدت في دمشق لكنها انتقلت إلى المملكة المتحدة لاجئة عام 2013، حيث تعلمت الإنجليزية وتتدرب حالياً لتصبح طبيبة قبل المشاركة في مسابقة "إم آر إس وورلد" السنوية الخامسة والثلاثين، لافتة إلى أنها شاركت أيضاً بحملة من أجل المرأة وحقوق اللاجئين.

وعلّقت على فيديو المقابلة على "إنستغرام": "آمل أن تجري تسوية وضع التأشيرة الخاص بي في الوقت المناسب للانضمام إلى أخواتي الملكات في لاس فيغاس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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