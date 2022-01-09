سياسة
2 دقيقة قراءة
الإمارات.. وزارة الدفاع تعلن انطلاق تمرين للدفاع عن حدود الدولة
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية السبت انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك/50" للقوات المسلحة في الاتجاه البحري الغربي من حدود الدولة، وأوضحت أن التمرين سيستمر حتى 14 يناير/كانون الثاني الجاري.
الإمارات.. وزارة الدفاع تعلن انطلاق تمرين للدفاع عن حدود الدولة
قائد العمليات المشتركة الإماراتي قال إن القدرات العسكرية الإماراتية أصبحت محط أنظار العالم وتقديره
9 يناير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية السبت انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك/50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري للدولة، وسيستمر حتى تاريخ 14 يناير/كانون الثاني.

وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة الأحد: "هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور في جميع القدرات البرية والبحرية والجوية، لحماية مقدرات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".

وأضاف: "نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب، ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار العالم، وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".

ويأتي تنظيم تمرين درع الإمارات المشترك/50 ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى جاهزية وحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي أخطار أو تحديات مستقبلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us