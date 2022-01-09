أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية السبت انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك/50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري للدولة، وسيستمر حتى تاريخ 14 يناير/كانون الثاني.

وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة الأحد: "هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور في جميع القدرات البرية والبحرية والجوية، لحماية مقدرات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".

وأضاف: "نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب، ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار العالم، وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".

ويأتي تنظيم تمرين درع الإمارات المشترك/50 ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى جاهزية وحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي أخطار أو تحديات مستقبلية.