سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير: السعودية طلبت المساعدة من دول الخليج للحصول على صواريخ باتريوت
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير نقلاً عن مصادر وصفتها بالرفيعة أن السعودية طلبت المساعدة من دول الخليج للحصول على صواريخ باتريوت بسبب تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن.
تقرير: السعودية طلبت المساعدة من دول الخليج للحصول على صواريخ باتريوت
فايننشال تايمز: السعودية طلبت المساعدة من دول الخليج للحصول على صواريخ باتريوت / AA
9 يناير 2022

طلبت السعودية من عدد من دول الخليج المساعدة في مساعدتها على زيادة مخزون صواريخها الاعتراضية من أنظمة باتريوت.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير نقلاً عن مصادر وصفتها بالرفيعة أن طلب السعودية سببه تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر هويته قوله: "هذه مسألة ملحة. الرياض قد تتلقى صواريخ اعتراضية من عدد من دول الخليج، ونحن نعمل على ذلك. قد يكون هذا الخيار أسرع من البيع المباشر من الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر ذاته أن ترسانة الصواريخ لدى السعودية قد تنتهي في غضون أشهر قليلة، مشيراً إلى أن الحصول على صواريخ لمنظومة باتريوت من دول أخرى يجب أن يجري بموافقة الإدارة الأمريكية.

وأوضح مصدر آخر مطلع على مسار المفاوضات أن السعودية طلبت من "الأصدقاء الخليجيين" تلك الصواريخ، لكن مخزونهم منها ليس كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us