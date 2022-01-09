سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية: زيارة قبر الرسول تقتصر على الرجال فقط
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق تطبيق "اعتمرنا" وأن الزيارة تقتصر على الرجال فقط، وأشارت إلى أن النساء يمكنهن حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
السعودية: زيارة قبر الرسول تقتصر على الرجال فقط
قبر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
9 يناير 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي محمد عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

وحسب الوزارة تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وأكدت أنه في ما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوماً.

ونوهت الوزارة بأنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وبالنسبة إلى مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد، فتجري متابعة تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح.

وأكدت أنه يشترط إصدار التصريح من التطبيق، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us