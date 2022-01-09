أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي محمد عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

وحسب الوزارة تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وأكدت أنه في ما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوماً.

ونوهت الوزارة بأنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وبالنسبة إلى مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد، فتجري متابعة تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح.

وأكدت أنه يشترط إصدار التصريح من التطبيق، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا".