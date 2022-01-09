سياسة
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غزة.. قوات الأمن توقف متورطاً باغتيال عالم فلسطيني بماليزيا
أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة أن قوات الأمن وقفت أحد المتورطين باغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018.
غزة.. قوات الأمن توقف متورطاً باغتيال عالم فلسطيني بماليزيا
فادي البطش اغتيل في ماليزيا عام 2018 / AA
9 يناير 2022

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الأحد أنها وقفت أحد المتورطين باغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018.

وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة (تديرها حماس) في بيان: "في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا بتاريخ 21 أبريل/نيسان لعام 2018 ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي تشير اعترافات أحد الموقوفين بتورطه في اغتيال الشهيد البطش".

وأضاف البزم: "المتورط اعترف بتكليفه من جهاز الموساد الإسرائيلي، ويجري استكمال التحقيقات في القضية".

وكانت الشرطة الماليزية أعلنت في 21 أبريل/نيسان 2018 اغتيال الأكاديمي الفلسطيني البطش، بـ"إطلاق نحو 10 رصاصات عليه أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله في العاصمة كوالالمبور لأداء صلاة الفجر".

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مازلان لازيم قائد شرطة كوالالمبور قوله آنذاك: "أطلق شخص أو اثنان كانا يستقلان دراجة نارية الرصاص على الأكاديمي الفلسطيني (35 عاماً) أثناء سيره على ممر المشاة عند السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي".

وإثر اغتياله نشرت القناة العبرية العاشرة خبراً على موقعها الإلكتروني بعنوان "اغتيال مهندس حماس في ماليزيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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