سياسة
4 دقيقة قراءة
5 مواضيع خلافية بين واشنطن وموسكو قبيل محادثات جنيف.. ما هي؟
تستضيف جنيف محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا مقرر عقدها في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وتبدو الهوة عميقة في المحادثات التي ستجري بين كبار المسؤولين الأمريكيين والروس، إذ تشمل خمسة موضوعات خلافية على الأقل.
5 مواضيع خلافية بين واشنطن وموسكو قبيل محادثات جنيف.. ما هي؟
محادثات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين الروسي والأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي / AFP
9 يناير 2022

تشكل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنّ البحث سيتناول أيضاً مخاوف أخرى على المدى الطويل مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى المستوى الذي كانت عليه.

وفي ما يأتي خمسة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا قبل محادثاتهما في جنيف:

نزع السلاح

يتمثل الهدف الأساسي من "الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي" المقرر عقده الاثنين في جنيف، خصوصاً في إعادة إطلاق المناقشات حول الحد من التسلح بين القوتين النوويتين.

وبعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عام لتمديد معاهدة "نيوستارت" بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة خمس سنوات قالت واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى بشرط أن تسحب موسكو قواتها أولاً من الحدود الأوكرانية.

وأضيف إلى هذا الملف الكلاسيكي موضوع الهجمات الإلكترونية التي ألقى الأمريكيون باللوم فيها على الروس على خلفية عمليات تضليل عبر الإنترنت واتهامات بالتدخل في الانتخابات.

أوكرانيا

يتهم الغرب روسيا بنشر ما يصل إلى 100 ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا، ويتوعد بفرض عقوبات غير مسبوقة في حال حدوث غزو جديد للبلاد بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

تريد واشنطن والأوروبيون انسحاب هذه القوات وإحياء اتفاقات مينسك التي يُفترض أن تنهي النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

وتطالب موسكو من جهتها بوضع حد لتوسيع حلف شمال الأطلسي عند حدودها وتقليص عدد العسكريين التابعين للحلف في أوروبا الشرقية، وهي مطالب كثيرة اعتبر خصوم روسيا أنها "غير مقبولة".

حقوق الإنسان والسجناء

تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تضع تعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية، وتدعو خصوصاً لإطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني وتطالب بمزيد من الحرية السياسية.

على الصعيد الثنائي نُظر في الماضي بتبادل سجناء لدى البلدين، لكن هذا الأمر لم يتحقق. وقد يشمل التبادل الأمريكيين بول ويلان وتريفور ريد المسجونين في روسيا.

من الجانب الروسي دعت والدة تاجر الأسلحة فيكتور بوت وكذلك عائلة الطيار الروسي المتهم بتهريب الكوكايين كونستانتين ياروشينكو إلى إطلاق سراحيهما.

أزمة سفارات

باتت أعداد الموظفين الدبلوماسيين لكل من البلدين في أدنى مستوياتها بعد سلسلة من عمليات الطرد وإجراءات الرد.

حتى إن الأمريكيين يحذرون من أن سفارتهم في موسكو قد لا تكون ببساطة قادرة على العمل هذا العام. ويشكل هذا الملف موضوع مفاوضات منذ أشهر لكن من دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.

نقاط ساخنة أُخرى

انتقدت الولايات المتحدة نشر قوات روسية لدعم حكومة كازاخستان التي تواجه أعمال شغب، بعدما كانت شككت أيضاً بالدعم الذي قدمته روسيا لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إثر إعادة انتخابه المثيرة للجدل وكذلك في أزمة المهاجرين الأخيرة مع أوروبا.

كذلك لا يزال دعم موسكو الحاسم لرئيس النظام السوري بشار الأسد محل خلاف.

وفي إفريقيا تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقليص دور مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى التي يمكن أيضاً أن تنتشر في مالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us