سياسة
2 دقيقة قراءة
بتهمة "إهانة الرئيس".. السجن النافذ عامين لرئيس حزب جزائري
أصدرت محكمة جزائرية حكما أولياً بحق فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بالسجن النافذ عامين وغرامة مالية، بتهمة "إهانة" الرئيس عبد المجيد تبون، وفق "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".
بتهمة "إهانة الرئيس".. السجن النافذ عامين لرئيس حزب جزائري
السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد / AA
9 يناير 2022

أصدرت محكمة جزائرية، الأحد، حكما أولياً بحق رئيس حزب يساري بالسجن النافذ عامين وغرامة مالية، بتهمة "إهانة" الرئيس عبد المجيد تبون، وفق منظمة محلية.

ونشرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) بياناً بالخصوص عبر صفحتها في فيسبوك، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية بخصوصه حتى الساعة (12:00 ت.غ).

وأفادت الرابطة بأن "محكمة باب الوادي بالعاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار أمريكي)".

واعتبرت أن "الحكم ضد رئيس حزب عبر عن آرائه السياسية هو انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد".

وهذا الحكم صادر عن محكمة ابتدائية ويمكن استئنافه أمام جهة قضائية أعلى.

واعتُقل غراس في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليه حسب هيئة دفاعه عدة تهم أهمها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على الكراهية" بسبب تصريحات صحفية ومنشورات له على صفحته بموقع فيسبوك.

والجمعة، قالت منظمة حقوقية محلية تسمى "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، إنها أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حالياً أُوقفوا منذ أشهر خلال ما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم أو بسبب منشورات تدعو للتجمهر.‎

لكن السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد.

وقال الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية شهر أغسطس/آب الماضي إن "السبّ والشتم ليس رأياً وإن مَن يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأياً وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار".

وحسب تبون فإنه "لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي (..) هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه؟".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us