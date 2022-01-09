أعلنت حركة طالبان، الأحد، احتجاز أستاذ جامعي لاتهامه بـ"التحريض ضد الحكومة والتلاعب بكرامة الناس"، وفق المتحدث باسم الحركة.

وقال ذبيح االله مجاهد، في تغريدة، إن الأستاذ الجامعي فيض الله جلال محتجز لدى المخابرات الأفغانية، بسبب إدلائه بـ"تصريحات هرائية على وسائل التواصل وتحريض الناس ضد الحكومة والتلاعب بهم"، موضحاً أن اعتقاله بهدف "تجنب أن يقوم غيره بتعليقات مماثلة لا أساس لها من الصحة".

وأرفق المتحدث باسم طالبان، نماذج لتلك المنشورات، يتهم فيها الأستاذ الجامعي الحركة بـ"التواطؤ مع المخابرات الباكستانية"، أو يعتبر طالبان "تعامل الأفغان معاملة الحمير" على حد وصفه.

من جانبها، طالبت ابنته حسينة، بإطلاق سراح والدها في تغريدة قائلة: "أطالب بالإفراج الفوري عن والدي البروفيسور فيض الله جلال".

فيما طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" بالإفراج عنه.