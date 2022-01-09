سياسة
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بالصور | الرضيع الأفغاني "المفقود" يعود إلى أسرته على أمل لقاء والديه
سلّم سائق أجرة أفغاني الرضيع سهيل أحمدي إلى عائلته وأقاربه في كابل، السبت، بعد فقدانه عندما سلمه والده لجندي عبر سياج المطار وسط الفوضى التي سادت عملية الإجلاء الأمريكية من أفغانستان.
بالصور | الرضيع الأفغاني "المفقود" يعود إلى أسرته على أمل لقاء والديه
كان عمر الطفل سهيل أحمدي شهرين فقط عند انفصاله عن الأسرة في 19 أغسطس/آب / Reuters
9 يناير 2022

التأم شمل رضيع بأقاربه في كابل، السبت، عقب العثور عليه بعد فقدانه عندما سلمه والده لجندي عبر سياج المطار وسط الفوضى التي سادت عملية الإجلاء الأمريكية من أفغانستان.

وكان عمر الطفل سهيل أحمدي شهرين فقط عند انفصاله عن الأسرة في 19 أغسطس/آب، حين اندفع الآلاف في محاولة لمغادرة أفغانستان عقب سقوطها في أيدي حركة طالبان.

وعقب تقرير حصري نشرته رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني مع صور الطفل المفقود، حُدد مكانه في كابل حيث عثر عليه سائق سيارة أجرة يدعى حامد صافي (29 عاماً) في المطار وأخذه إلى بيته لتربيته.

وقال أهل الطفل إنهم سيعملون الآن من أجل أن يجتمع شمله بوالديه وأشقائه الذين أُجلوا قبل أشهر إلى الولايات المتحدة.

وخلال البلبلة التي صاحبت عملية الإجلاء من أفغانستان الصيف الماضي، كان والد الطفل ميرزا علي أحمدي الذي عمل حارساً أمنياً بالسفارة الأمريكية وزوجته ثريا يخشيان أن ينسحق ابنهما في الزحام

أثناء اقترابهما من بوابات المطار في طريقهما لاستقلال طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال أحمدي لرويترز، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، إنه سلّم سهيل بدافع الشعور باليأس في ذلك اليوم عبر سياج المطار إلى جندي أمريكي فيما يعتقد وهو يتوقع تماماً أنه سيتمكن من اجتياز الأمتار الخمسة الباقية حتى البوابة لاستعادته.

وأُجليت بقية أفراد الأسرة وانتهى بها الحال في النهاية في قاعدة عسكرية بتكساس. ومرت شهور دون أن تعرف الأسرة شيئاً عن مصير ابنها.

وفي اليوم ذاته الذي انفصل فيه أحمدي وأسرته عن الطفل الرضيع تسلل السائق صافي عبر بوابات مطار كابل، ووجد سهيل يبكي وحيداً على الأرض. وبعد أن فشل في محاولة العثور على والدي الطفل داخل المطار قرر العودة به إلى البيت لزوجته وأطفاله.

وبعد مفاوضات ومناشدات استمرت أكثر من سبعة أسابيع بل واعتقال شرطة طالبان لصافي لفترة قصيرة وافق سائق سيارة الأجرة في النهاية على إعادة الطفل إلى جده وأقاربه الذين لا يزالون في كابل وسط فرحة عارمة.

وقال والدا الرضيع لرويترز إن الفرحة غمرتهما عندما تمكنا من رؤيته ومشاهدة التئام شمل العائلة عبر مكالمة بالفيديو.

والآن يأمل أحمدي وزوجته وأطفالهما أن يُنقل سهيل قريباً للعيش معهم في الولايات المتحدة بعد أن تمكنوا في أوائل ديسمبر/كانون الأول من الانتقال من القاعدة العسكرية للإقامة في شقة بميشيغان الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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