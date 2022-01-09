سياسة
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كازاخستان.. 164 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف معتقل في الاحتجاجات منذ اندلاعها
قتل 164 شخصاً في الاحتجاجات المندلعة في كازاخستان منذ مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، فيما أوقفت الشرطة 5800 شخص خلال الاحتجاجات التي تحولت لاحقاً إلى أعمال عنف.
كازاخستان.. 164 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف معتقل في الاحتجاجات منذ اندلاعها
الداخلية الكازاخية: مقتل 164 شخصاً في الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع يناير/كانون الثاني الحالي / Reuters
9 يناير 2022

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخية، الأحد، مقتل 164 شخصاً في الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع يناير/كانون الثاني الحالي.

جاء ذلك بحسب ما نقل تلفزيون "خبر 24" الحكومي عن وزارة الداخلية، حيث تمثل الحصيلة ارتفاعاً كبيراً عن سابقتها.

وقالت الوزارة إن 103 من القتلى سقطوا في مدينة ألماتي، كبرى مدن البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى المعلن عنها من المدنيين فقط أم تشمل عناصر من قوات الأمن.

بدورها، قالت أمينة المظالم لحقوق الأطفال، أروزهان سين، إن 3 من القتلى كانوا قاصرين، بينهم طفلة عمرها 4 سنوات.

وكانت آخر حصيلة قتلى كُشف عنها قد بلغت 26 محتجاً و18 عنصر أمن، قبل التحديث الأخير.

وذكر مكتب رئاسة كازاخستان أن الشرطة أوقفت 5800 شخص خلال الاحتجاجات التي تحولت لاحقاً إلى أعمال عنف ودفعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا إلى إرسال قوات إلى البلاد.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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