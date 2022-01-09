سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي يستبعد حدوث "اختراقات" في محادثات جنيف مع روسيا
استبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حدوث "أي اختراقات في المحادثات هذا الأسبوع" بين الولايات المتحدة وروسيا، التي من المتوقع أن تُهيمن عليها القضية الأوكرانية.
وزير الخارجية الأمريكي يستبعد حدوث "اختراقات" في محادثات جنيف مع روسيا
بلينكن: طلبنا توضيحاً من المسؤولين في كازاخستان حول سبب حاجتهم إلى طلب المساعدة من القوات الروسية / AFP
9 يناير 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يستبعد حدوث "أي اختراقات في المحادثات هذا الأسبوع" بين الولايات المتحدة وروسيا، التي من المتوقع أن تُهيمن عليها القضية الأوكرانية، وفق تصريحاته لشبكة "CNN".

وسيتناول الأطراف في المحادثات المرتقبة في جنيف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، محاولة تجنّب نزاع جديد في أوكرانيا، إضافة إلى مخاوف أخرى على المدى الطويل مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا إلى المستوى الذي كانت عليه.

وعلق بلينكن في تصريحاته لـCNN على الأحداث الأخيرة في كازاخستان قائلاً: "طلبنا توضيحاً من المسؤولين في كازاخستان حول سبب حاجتهم إلى طلب المساعدة من القوات الروسية".

وانتقدت الولايات المتحدة نشر قوات روسية لدعم حكومة كازاخستان التي تواجه أعمال شغب، بعدما كانت قد شككت أيضاً بالدعم الذي قدمته روسيا لرئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إثر إعادة انتخابه المثيرة للجدل وكذلك في أزمة المهاجرين الأخيرة مع أوروبا.

ويتهم الغرب روسيا بنشر ما يصل إلى 100 ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا، ويتوعد بفرض عقوبات غير مسبوقة في حال حدوث غزو جديد للبلاد بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وتريد واشنطن والأوروبيون انسحاب هذه القوات وإحياء اتفاقات مينسك التي يُفترض أن تُنهي النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

وتطالب موسكو من جهتها بوضع حد لتوسيع حلف شمال الأطلسي عند حدودها وتقليص عدد العسكريين التابعين للحلف في أوروبا الشرقية، وهي مطالب كثيرة اعتبر خصوم روسيا أنها "غير مقبولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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