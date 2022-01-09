أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذكرى الـ101 لمعركة إينونو الأولى التي دارت بين تركيا واليونان في يناير/كانون الثاني من عام 1921.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان مساء الأحد عبر حسابه بتويتر.

وأشار أردوغان إلى أن معركة إينونو الأولى عززت إيمان الشعب التركي بالنصر.

واستذكر الرئيس التركي بالإجلال والرحمة جميع الأبطال الذين شاركوا في حرب الاستقلال، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ومعركة إينونو الأولى كانت أولى معارك الحرب التركية اليونانية وهي جزء من حرب الاستقلال، حيث انتصرت القوات التركية فيها على نظيرتها اليونانية بين 6 و11 يناير/كانون الثاني من عام 1921.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 1921، بدأت قوات الاستطلاع اليونانية التحرك من قاعدتها في بورصة نحو ولاية أسكيشهير، وهجمت على مواقع قوات عصمت إينون بالقرب من محطة للسكك الحديدية في إينونو في 6 يناير/كانون الثاني 1921.

واستمر القتال حتى حلول الظلام. وفي 10 يناير/كانون الثاني، بدأت القوات اليونانية في التحرك على طول خط كوفالكا-أكبينار، وقوات أخرى من أزمير تتحرك في اتجاه ينقوي-تيكي-هايري، وقوات ثالثة تتحرك على خط سوجوت-جوندوز بيه.

ودفع اليونانيون أفضل تجهيزاتهم نحو السكك الحديدية مستفيدين من الضباب نحو القوات التركية المتمركزة هناك، واستولوا على التلة المشرفة على الموقع والمسماة "ميتريستيب" حيث استمر القتال حتى الثانية ظهراً.

وبناءً على طلب قائد الجبهة الغربية عصمت إينونو، أعطى فوزي جاكماق الأوامر بالانسحاب إلى خط بسكارديسدجاي-زمزمي-أوكلوبالي، ونقل مقر القيادة إلى كوكرهيسار.

وبعد الاستيلاء على خط أكبينار-كوفالكا، توقف هجوم اليونانيين وتمركزوا في مواقعهم، لمراقبة الموقف التركي الذي تلقّى التعزيزات. وأدركوا أن الأتراك عقدوا العزم على القتال وعدم التراجع بأي حال.

ولما شعر اليونانيون بأنهم غير مستعدين تماماً لمواجهة كبرى مع قوة كبيرة، أخلى اليونانيون مواقعهم بالقرب من إينونو، وانسحبوا في 11 يناير/كانون الثاني 1921.