سياسة
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"كأنهم من كوكب آخر".. تبون: المتربصون بالجزائر يصورونها بسوداوية
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ "بعض المتربصين بالجزائر، كأنهم من كوكب آخر، حيث أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون بأن المواد الغذائية منعدمة على رفوف المتاجر" في الجزائر.
"كأنهم من كوكب آخر".. تبون: المتربصون بالجزائر يصورونها بسوداوية
تبون يحذر من "الإشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف بث الشك والريبة في نفوس المواطنين" / AA
9 يناير 2022

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن بعض "المتربصين بالجزائر" أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون وجود أزمة نقص في المواد الغذائية بالمتاجر.

وأوضح تبون خلال إشرافه على الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، حسب صحيفة الشروق الجزائرية، أن "بعض المتربصين بالجزائر، كأنهم من كوكب آخر، حيث أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون أن المواد الغذائية منعدمة على رفوف المتاجر" في الجزائر.

وحذر الرئيس الجزائري من "الإشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف بث الشك والريبة في نفوس المواطنين".

وعن المنظومة الصحية في البلاد، أكد تبون أن الجزائر "ليست الأفضل طبياً، ولكنها ليست في المراتب الأخيرة، كما يحاول البعض الترويج لذلك".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، كالزيت والسكر، فيما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل طوابير طويلة أمام المتاجر الجزائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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