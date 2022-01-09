سياسة
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وزير الصناعة المغربي يعلن انتهاء التوتر مع مصر حول التبادل التجاري
قال وزير الصناعة المغربي رياض مزور، إن المفاوضات التي أجرتها المملكة مع مصر بشأن الصعوبات التي تواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين أنهت التوتر بين الجانبين.
وزير الصناعة المغربي يعلن انتهاء التوتر مع مصر حول التبادل التجاري
مزور: المفاوضات بين الجانبين انتهت بالاتفاق على السماح بدخول سيارات "رينو" المنتجة بمنطقة طنجة / AFP
9 يناير 2022

قال وزير الصناعة المغربي رياض مزور، إن المفاوضات التي أجرتها المملكة مع مصر بشأن الصعوبات التي تواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين أنهت التوتر بين الجانبين.

وأوضح مزور أن المفاوضات بين الجانبين انتهت بالاتفاق على السماح بدخول سيارات "رينو" المنتجة بمنطقة طنجة المغربية إلى السوق المصرية، "بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وفق ما هو مقرر في اتفاقية أكادير".

وجاء تصريح الوزير المغربي في رده على سؤال كتابي أرسله الجمعة، إلى رشيد حموني، رئيس حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي.

ولفت مزور إلى أن الجانب المصري وافق على اعتماد "المعهد المغربي للتقييس"، كجهة حكومية معتمدة من قبل السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية يُطبق فيها نظام للرقابة على الجودة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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