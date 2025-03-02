الحرب على غزة
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عقب قرار نتنياهو.. فلسطين تدعو لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى غزة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من مخاطر وقف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع "بشكل مستدام".
عقب قرار نتنياهو.. فلسطين تدعو لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى غزة
فلسطين تدعو لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات لغزة / Archivo AFP
2 مارس 2025

جاء ذلك في بيان، تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى قرار الحكومة الإسرائيلية منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خصوصاً في شهر رمضان المبارك".

وأعربت الوزارة عن رفضها “تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تعمّق معاناة أكثر من مليونَي فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلاً، بسبب حرب الإبادة والتهجير".

وطالبت المجتمع الدولي والأطراف كافة "بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع سلاحاً لفرض شروطها السياسية".

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه "قرر ابتداءً من صباح اليوم (الأحد) وقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

وقوبل القرار بانتقاد شديد وهجوم من قِبل أهالي الأسرى وسياسيين، إذ قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وعقب القرار ، قالت حماس إنّ وقف المساعدات الإنسانية يُعَدّ "ابتزازاً رخيصاً وجريمة حرب وانقلاباً سافراً على الاتفاق". ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليونَي إنسان في قطاع غزة".

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسمياً، التي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب. ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الماضي إبادة في غزة، خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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