سياسة
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صحيفة سعودية تعين حاخاماً يهودياً للعمل لديها كاتب مقال منتظم
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد أن صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية عينت الحاخام اليهودي مارك شناير للعمل كاتب مقال بشكل منتظم.
صحيفة سعودية تعين حاخاماً يهودياً للعمل لديها كاتب مقال منتظم
يرتبط "شناير" المتزوج من إسرائيلية منذ سنوات عديدة بعلاقات واسعة مع حكام معظم دول الخليج
10 يناير 2022

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد إن صحيفة سعودية عينت حاخاماً يهودياً، في حدث يشكّل سابقة بالمملكة التي لا تزال تؤكد عبر تصريحاتها الرسمية أنها لن تطبع مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية عيَّنت الحاخام مارك شناير كاتب مقال بشكل منتظم.

وأوضحت الصحيفة: "أصبح شناير بذلك أول حاخام يكتب في صحيفة سعودية على أساس منتظم"، مشيرة إلى أن "شناير هو حاخام أمريكي يرأس مؤسسة التفاهم بين الأديان (اليهودية والإسلام)".

وفي مطلع عام 2021 التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بالعاصمة الرياض، رئيس مؤسسة "التفاهم العرقي" الحاخام الأمريكي مارك شناير.

ومؤسسة "التفاهم العرقي" (FFEU) تأسست عام 1989 ومقرها نيويورك، وتركِّز على تحسين العلاقات بين المسلمين واليهود.

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" يرتبط "شناير" المتزوج من إسرائيلية منذ سنوات عديدة بعلاقات واسعة مع حكام معظم دول الخليج.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 عين الحاخام "شناير" مستشاراً خاصاً لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى تكليفه وقتها مساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة والمساعدة في الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها، وفق المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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