قالت وزارة الداخلية في كازاخستان الاثنين إن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 حتى العاشر من يناير/كانون الثاني خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي وتعد أسوأ موجة عنف في تاريخ تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجرى لفترة وجيزة الاستيلاء على مباني الحكم المحلي أو إحراقها في العديد من المدن الكبرى الأسبوع الماضي حيث تحولت الاحتجاجات السلمية في البداية ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف.

في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية الكازاخية صباح الأحد مقتل 164 في الاحتجاجات المندلعة في البلاد.

جاء ذلك حسب ما نقل تلفزيون "خبر 24" الحكومي عن وزارة الداخلية، إذ تمثل الحصيلة ارتفاعاً كبيراً عن سابقتها.

وقالت الوزارة إن 103 من القتلى سقطوا في مدينة ألماتي، كبرى مدن البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى المعلن عنها من المدنيين فقط أم تشمل عناصر من قوات الأمن.

بدورها قالت أمينة المظالم لحقوق الأطفال أروزهان سين إن 3 من القتلى كانوا قاصرين، بينهم طفلة عمرها 4 سنوات.

وكانت آخر حصيلة قتلى كشف عنها بلغت 26 محتجاً و18 عنصر أمن قبل التحديث الأخير.

وذكر مكتب رئاسة كازاخستان أن الشرطة وقفت آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات التي تحولت لاحقاً إلى أعمال عنف ودفعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا إلى إرسال قوات إلى البلاد.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.