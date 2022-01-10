استعادت صناعة السفر الجوي في تركيا عافيتها سريعاً خلال 2021، بعد عام صعب سجلت فيه صناعة السفر عالمياً إضراباً وتراجعاً غير مسبوق.

وخلال العام الماضي شهدت تركيا نقل 128 مليوناً و566 ألف شخص عبر الخطوط الجوية، في خطوة تشير إلى عودة سريعة لقطاع الطيران إلى طبيعته منذ ظهور وباء كورونا.

في بيان صادر عنه الأسبوع الماضي قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن بلاده كانت في مقدمة الدول التي عادت فيها الحياة إلى طبيعتها فيما يخص قطاع الطيران والسفر عبر الخطوط الجوية.

وكان قطاع الطيران من أكثر القطاعات تأثراً بوباء كورونا، "الحكومة التركية قدمت كل أنواع الدعم المالي والتقني والإداري لهذا القطاع منذ بداية الوباء"، وفق إسماعيل أوغلو.

وقال: "اتخذنا العديد من الخطوات وأطلقنا مشاريع مختلفة في المطارات لتخفيف انعكاسات الوباء على قطاع الطيران"، مبيناً أن هذه التدابير ساهمت بشكل كبير في عودة القطاع إلى طبيعته نسبياً بعد مرحلة الوباء.

ووفقاً لبيانات رسمية حافظت الخطوط الجوية التركية على ريادتها في أوروبا بمتوسط 932 رحلة يومية في عام 2021.

في سياق متصل قال الوزير التركي إن قطاع الطيران في بلاده قدّم خدماته خلال العام الماضي لـ68 مليون و711 ألفاً و173 مسافراً على الخطوط الداخلية، إلى جانب 59 مليوناً و676 ألفاً و396 راكباً على الخطوط الدولية.

وتابع: "إجمالي عدد الركاب الذين استفادوا من خدمات المطارات التركية، بمن فيهم ركاب الترانزيت، خلال 2021، بلغ 128 مليوناً و566 ألف شخص".

ولفت إلى أن هذا الرقم يزيد بنسبة 57.4% عن مثيله عام 2020 الذي تأثر سلباً بسبب تبعات جائحة كورونا، أبرزها غلق الحدود الدولية أمام حركة المسافرين.

وعلى صعيد عدد الرحلات قال قره إسماعيل أوغلو إن المطارات التركية شهدت هبوطاً وإقلاعاً لـ741 ألفاً و331 طائرة في الخطوط الداخلية، إضافة إلى 464 ألفاً و624 أخرى في الخطوط الدولية.

وأوضح أن "الأجواء التركية شهدت العام الماضي أيضاً مرور مليون و461 ألفاً و577 طائرة، بما فيها الطائرات التي عبرت من دون الهبوط في مطارات البلاد".

وزاد: "الحركة المرورية للطيران في تركيا زادت بنسبة 38.5% خلال 2021، مقارنة بالعام الذي قبله".

وفيما يتعلق بقطاع الشحن الجوي قال الوزير إن الخطوط الداخلية شهدت نقل 669 ألفاً و592 طناً من الحمولة، فيما ارتفع الرقم إلى مليونين و659 ألفاً و177 طناً في الخطوط الخارجية، بإجمالي 3 ملايين و358 ألفاً و769 طناً.

مطار إسطنبول

وتطرق قره إسماعيل أوغلو إلى الحيوية التي شهدها مطار إسطنبول خلال العام الماضي، مبيناً أن 37 مليوناً و176 ألفاً و509 ركاب استخدموا المطار.

وأضاف أن 10 ملايين و590 ألفاً و203 أشخاص سافروا على متن الخطوط الداخلية عبر مطار إسطنبول، فيما بلغ الرقم في الخطوط الخارجية 26 مليوناً و586 ألفاً و306.

وأوضح أن إجمالي عدد الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بلغ 280 ألفاً و109 رحلات طيران.

واختتم قره إسماعيل أوغلو بيانه بالقول إن تركيا كانت في مقدمة الدول التي عاد فيها قطاع الطيران إلى طبيعته بسرعة بعد مرحلة وباء كورونا.

وأضاف مشدداً: "تركيا عازمة على تحقيق أهدافها بهذا المجال بحلول 2023 تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجمهورية".