سياسة
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لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 63 منذ أكتوبر
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلاً.
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 63 منذ أكتوبر
ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 63 منذ أكتوبر/تشرين الأول / AA
10 يناير 2022

أعلنت "لجنة أطباء السودان" الاثنين ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلاً.

وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد المعصوم هاشم، (16) سنة".

وأشارت إلى أن سبب وفاته "إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أدت إلى حدوث نزيف في المخ خلال مشاركته في تظاهرات الأحد (9 يناير/كانون الثاني الجاري)".

وأضافت: "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 63 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حول الأمر.

والأحد أعلنت "لجنة أطباء السودان" مقتل متظاهر "إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق"، وبذلك يرتفع عدد قتلى تظاهرات الأحد إلى اثنين.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقَّع البرهان (رئيس مجلس السيادة) وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

وفي 2 يناير/كانون الثاني استقال حمدوك من منصبه بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، وفق اللجنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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