سياسة
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بوتين: الهجوم على كازاخستان عمل عدواني
قال الرئيس الروسي إن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها، مشيراً إلى أن "الهجوم على كازاخستان عمل عدواني".
بوتين: الهجوم على كازاخستان عمل عدواني
بوتين: الهجوم على كازاخستان عمل عدواني / Reuters
10 يناير 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني وكان من الضروري الرد على ذلك من دون تأخير".

وأضاف خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الاثنين أن "بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها".

وأشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تمكنت من اتخاذ إجراءات مهمة لمنع تدهور الأوضاع في كازاخستان.

وأوضح أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتخذت القرار الضروري وفي الوقت المحدد.

كما أشار بوتين إلى أن قوات مجموعة الأمن الجماعي ستبقى في كازاخستان لفترة تحددها رئاسة هذا البلد.

وقال الرئيس الروسي إن أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة للتدخل الخارجي، مؤكداً أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت أنها لن تسمح بـ"ثورات ملونة".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الأحداث الأخيرة في كازاخستان تؤكد أن بعض القوى لا تتردد في استخدام الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية في تجنيد المتطرفين وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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