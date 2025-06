أضاءت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير نُشر مؤخراً، حول حياة أهالي قرية جاليانو دي موجيلو الإيطالية، حيث لا يمكن لأحد سماع أصوات الهواتف المحمولة، ولا يتصفح الأشخاص هناك في المقاهي الإنترنت بلا هدف، ولا يحمّلون صور الكابتشينو الخاصة بهم على إنستغرام، ويتحدث في المقابل رواد المقاهي معاً أو يقرؤون الصحف، مصدرهم الرئيسي في تلقّي المعلومات عن العالم الخارجي.

وعلى الرغم من أن القرية قد تكون ملاذاً لكثيرين ممن يودّون التخلص من "السموم الرقمية"، فإنها بدأت مؤخراً تعيش انتفاضاً من عدد من سكانها، الذين سئموا أخيراً عدم القدرة على إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة نصية، أو البحث عن أي شيء ما على غوغل على أجهزتهم الخاصة.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الابتكار، وهي هيئة مراقبة الاتصالات، فإن قرية جاليانو دي موجيلو أصبحت رمزاً للفجوة الرقمية، وتتصدر قائمة مكونة من 204 مناطق إيطالية مصنفة مناطق "بيضاء جداً" بسبب عدم وجود هواتف نقالة فيها، وبسبب عدم وجود تغطية للهاتف أو لخدمة الإنترنت فيها، ويمكن لسكان هذه المناطق وفق ما جاء في التقرير، الاتصال بالإنترنت عبر ADSL المتصل في المنازل، ولكن ذلك ليس مكفولاً دائماً في حال تعكُّر الطقس.

وتمكنت القرية الإيطالية من الاستحواذ على انتباه شبكة نتفلكس، التي استخدمتها للترويج للفيلم الإيطالي The Mitchells vs the Machines، وهو فيلم كوميدي عن عائلة شخص "أحمق" تتصدى لنهاية العالم مع سيطرة التكنولوجيا على العالم.

وجاء في المقطع الترويجي للفيلم: "في جاليانو دي موجيلو، الروبوتات لن تتمرد أبداً"، وشارك حينها في تمثيل المقطع سكان القرية.

وبينما روّج المقطع المصور للمناظر الطبيعية للقرية ولهدوئها وبعدها عن الضوضاء والحركة، استغلّ رئيس البلدية الفرصة لإحياء معركته لتوفير التغطية بالمنطقة.

وأشارت "الغارديان" في هذا السياق إلى أن سد الفجوة الرقمية، يُعَدّ أولوية قصوى لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إذ إن من المقرَّر إنفاق أكثر من 200 مليار يورو من أموال صندوق الاتحاد الأوروبي المقرَّرة للتعافي من وباء فيروس كورونا، على الرقمنة.

وفي السياق ذاته أفاد رئيس البلدية بأنه "لا تستثمر شركات الهاتف المحمول في جاليانو لأنها لا تعتقد أن الأمر يستحق التكلفة... لكن مع أموال صندوق التعافي الأوروبي يجب على الحكومة الآن أن تدفع لهم للاستثمار."

وتابع: "صحيح أنه يوجد إحساس قوي بالمجتمع في جاليانو وأنت لا ترى أبداً أشخاصاً في الشارع يحدقون في هواتفهم. كل هذا لطيف للغاية، ولكن في نفس الوقت يريد المواطنون أن يكونوا متصلين ولا تنبغي معاملتهم باعتبارهم من الدرجة الثانية". وشدد رئيس البلدية على أن الإنترنت أصبح غاية ملحة خاصة في حالات الطوارئ.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2019 عندما ضرب زلزال قوي المنطقة لم يُتمكَّن من توصيل إجراءات السلامة إلى الناس في غاليانو.

وتحدثت ماريكا باتيستي التي تدير مزرعة للسياحة الزراعية عن تجربتها المخيفة إلى "الغارديان" حين دخل إلى المبنى اثنان من اللصوص في الليل، ولم تكن قادرة على النزول إلى الطابق السفلي حينها لاستخدام الخط الأرضي للاتصال بالشرطة. وقالت باتيستي: "لقد كان كابوساً، حتى الإنترنت لم يكن يعمل.. إنه أمر ضروري الآن للأمن.. كيف يفترض بنا أن نتصل بالشرطة أو بالإسعاف إذا حدث شيء ما؟"

أما بالنسبة إلى طلاب المدارس والمعاهد فقد أصبح الاتصال السيئ بالإنترنت يمثل لهم مشكلة عويصة، بخاصة أثناء فترة الإغلاق التي تعين فيها على الجميع متابعة الدروس على الإنترنت، ولم يكن أمامهم حينها إلا التوجه بأجهزتهم إلى موقف سيارات مطعم يقع على تل قريب حيث يمكن التقاط للإشارة في بعض الأحيان.

كما عبر الأهالي عن العديد من الإشكاليات التي تسبب فيها غياب التغطية، وكان أبرزها خلال الفترة الأخيرة عدم القدرة على حجز مواعيد لأخذ التطعيم ضد وباء كورونا.

واعتبر رئيس البلدية أن الحرية الحقيقية والراحة والبعد عن الصخب لا تتعلق بعدم وجود إشارة أو تغطية في الهاتف، بل تتعلق بالقدرة على اختيار وقت وقف هذه الخدمة. وشدد على أن مواطني جاليانو بحاجة إلى منحهم هذا الخيار.