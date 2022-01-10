سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب انعدام الأمن.. فرنسيون يفضّلون الحماية الذاتية عن طريق اقتناء الأسلحة
على أثر تسجيل أعداد مفزعة لارتفاع منسوب الجرائم والعنف في فرنسا، كشف تقرير نشرته مؤخراً صحيفة لوفيغارو الفرنسية، تفضيل عدد كبير من الفرنسيين امتلاك أسلحتهم الخاصة لمواجهة أي تهديد محتمَل على أمنهم وحياتهم.
بسبب انعدام الأمن.. فرنسيون يفضّلون الحماية الذاتية عن طريق اقتناء الأسلحة
بسبب انعدام الأمن.. فرنسيون يفضّلون الحماية الذاتية عن طريق اقتناء الأسلحة / Others
10 يناير 2022

في إطار دراستها لظاهرة التسلح الذاتي التي انتشرت مؤخراً بشكل لافت في المجتمع الفرنسي، لمواجهة انعدام الأمن، تحدثت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن قصة أحد المواطنين الفرنسيين، يُدعى مكسيم، الذي كان يفكر في تسليح نفسه لمواجهة ما وصفه بـ"الوحشية" المستشرية في المجتمع الفرنسي.

وأشارت لوفيغارو إلى أنه لكي يكون له الحق في امتلاك سلاح ناري في منزله المعزول في منطقة أفيرون الفرنسية، فعليه تمرير رخصة الصيد الخاصة به، كما يفعل جميع مالكي الأسلحة المقدَّر عددهم اليوم بنحو 5 ملايين شخص.

وأوضحت الصحيفة أن عملية التسجيل تكون عبر بوابة إلكترونية آمنة، حيث قُدّم الاثنين نظام المعلومات الجديد الخاص بالأسلحة لوزارة الداخلية الفرنسية، وهي أداة رقمية جديدة يُفترض أن تسهّل إجراءات المستخدمين، كما تقوّي رقابة السلطات على الأسلحة. ومن المرتقَب أن تبدأ العمل بداية من فبراير/شباط القادم.

وبالعودة إلى قصة مكسيم، فقد عبّر خلال حديثة إلى لوفيغارو عن انعدام ثقته اليوم بقدرة الدولة على حمايته وحماية أفراد عائلته، كما شجب في السياق ذاته الخروقات والإخفاقات التي يشهدها نظام العقوبات، ومنها إطلاق سراح الجانحين والمجرمين بسرعة كبيرة.

ودعا مكسيم سلطة القانون إلى الوقوف إلى جانب المعتدَى عليهم قائلاً: "أنا لا أقول إن علينا أن نأخذ العدالة بأيدينا، لكن يجب أن لا نعاقب أي شخص دافع عن نفسه بما يتناسب مع العدوان".

وفي معرض سؤاله عما إذا كان سيطلق النار على لصّ محتمَل في المستقبل أجاب مكسيم : "سأتخذ أولاً جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك، سأثبّت باباً مصفحاً وأغلق الستائر كل مساء، لكن يمكنني أن أتخيل نفسي أُخرِج المسدس من النافذة وأطلق النار في الهواء لتخويف المهاجم. غير الممكن هو الوقوف مكتوف الأيدي".

وتحدثت الصحيفة إلى عديد من الأشخاص من مجالات مختلفة، كالإطار الطبي والرياضي وأفراد من الشرطة العادية، ولمست في غالبيتهم تقريباً، وفق ما أوضحت، رغبة في التسلح الذاتي، وسط ما يعتبرونه تقصيراً من الجهات الأمنية والسلطات في تأمينهم، وانتشار غير مسبوق للعنف والجريمة بشكل مقلق.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us