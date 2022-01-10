سياسة
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وفق الآلية الجديدة.. إيداعات الليرة التركية تتجاوز 107 مليارات
أعلن نائب وزير الخزانة والمالية التركي أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية الجديدة بلغت 107 مليارات ليرة بحلول السابع من يناير الجاري.
وفق الآلية الجديدة.. إيداعات الليرة التركية تتجاوز 107 مليارات
حظيت الآلية المالية الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي باهتمام كبير / Getty Images
10 يناير 2022

قال نائب وزير الخزانة والمالية التركي محمود غورجان الاثنين، إن "إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، بلغت 107.6 مليارات ليرة، بحلول السابع من يناير/كانون الثاني الجاري".

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع اقتصادي لفرع حزب العدالة والتنمية بإسطنبول.

وأضاف غورجان أنه في الوقت الذي كان فيه حجم إيداعات العملة المحلية يبلغ 28.2 مليار ليرة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإنه ارتفع إلى 107.6 مليار بحلول السابع من يناير الجاري.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به الآلية المالية الجديدة.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن "بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة".

والآلية المالية الجديدة المسماة “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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