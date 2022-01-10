قالت جامعة بيرزيت الفلسطينية، إن "قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت وأصابت الاثنين، عدداً من طلبتها بينهم عدد من ممثلي الكتل الطلابية فيها".

وأضافت الجامعة، الواقعة ببلدة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله (وسط) في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك: "جريمة جديدة ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني تجاه جامعة بيرزيت وطلبتها، إذ اقتحمت قوات المستعربين (جنود إسرائيليون يتخفون بزيّ عربي) وجيش الاحتلال مدخل الجامعة الشمالي، وأطلقوا الرصاص الحي على الطلبة، فأصابوا واعتقلوا عدداً منهم".

وقالت الجامعة إن "محاميها يعمل الآن على معرفة أوضاع الطلبة المختطفين".

وأدانت بيرزيت هذا "الاعتداء السافر على الجامعة"، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يعتدون على عدد من الطلبة ويلقونهم أرضاً، ويقيّدون أيديهم خلال عملية الاعتقال، ومقاطع أخرى لسيارة استخدمها الجنود للوصول إلى الجامعة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "القوة الإسرائيلية اعتقلت خمسة طلبة هم: إسماعيل البرغوثي وقسّام نخلة وعبد الحفيظ شرباتي ووليد حرازنة ومحمد الخطيب".

وقالت إن اثنين من الطلبة أُصيبا بعد "إطلاق نار كثيف".