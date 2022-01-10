سياسة
2 دقيقة قراءة
لوصفه بالمختل عقلياً.. مواجهة بين نتنياهو وأولمرت أمام القضاء الإسرائيلي
اقترح قاضي إسرائيلي عقد تسوية لإغلاق دعوى تشهير رفعها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على سلفه إيهود أولمرت، لأنه وصفه وأسرته بـ"المختلين عقلياً".
لوصفه بالمختل عقلياً.. مواجهة بين نتنياهو وأولمرت أمام القضاء الإسرائيلي
قال نتنياهو في أوراق الدعوى التي رفعها، إن هذه التصريحات أكاذيب قبيحة وفجة فيها افتراء على أسرته. / AFP
10 يناير 2022

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إن "قاضياً اقترح الاثنين، عقد تسوية لإغلاق دعوى تشهير رفعها نتنياهو على سلفه إيهود أولمرت".

ويطالب نتنياهو، الذي أصبح الآن زعيم المعارضة، بتعويض يبلغ 837 ألف شيكل (269 ألف دولار)، في الدعوى التي تدور حول تعليقات أدلى بها أولمرت في مقابلتين مع وسائل إعلام إسرائيلية العام الماضي، قال فيهما إن "نتنياهو وزوجته وابنهما الأكبر مختلون عقلياً".

وقال نتنياهو في أوراق الدعوى التي رفعها، إن "هذه التصريحات أكاذيب قبيحة وفجة فيها افتراء على أسرته".

فيما ذكرت تقارير محلية، أن القاضي خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة، سأل أولمرت عن الأساس الذي بنى عليه تعليقه حين قال إن "ما لا يمكن إصلاحه هو المرض العقلي عند رئيس الوزراء وزوجته وابنه الأكبر".

ونقلت التقارير عن أولمرت قوله إنه "استشار خبراء وأشخاصاً مقربين من أسرة نتنياهو قبل الإدلاء بتعليقه".

من جانبه، قال المتحدث باسم نتنياهو إن "القاضي أميت ياريف اقترح تسوية يعلن فيها أولمرت أن تعليقاته عن الصحة العقلية لعائلة نتنياهو كانت مجرد رأي وليست حقيقة"، مشيراً إلى أن نتنياهو وافق على هذه الفكرة، فيما لم يتضح ما إذا كان أولمرت سيقبل هذه التسوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us