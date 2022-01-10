قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إن "قاضياً اقترح الاثنين، عقد تسوية لإغلاق دعوى تشهير رفعها نتنياهو على سلفه إيهود أولمرت".

ويطالب نتنياهو، الذي أصبح الآن زعيم المعارضة، بتعويض يبلغ 837 ألف شيكل (269 ألف دولار)، في الدعوى التي تدور حول تعليقات أدلى بها أولمرت في مقابلتين مع وسائل إعلام إسرائيلية العام الماضي، قال فيهما إن "نتنياهو وزوجته وابنهما الأكبر مختلون عقلياً".

وقال نتنياهو في أوراق الدعوى التي رفعها، إن "هذه التصريحات أكاذيب قبيحة وفجة فيها افتراء على أسرته".

فيما ذكرت تقارير محلية، أن القاضي خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة، سأل أولمرت عن الأساس الذي بنى عليه تعليقه حين قال إن "ما لا يمكن إصلاحه هو المرض العقلي عند رئيس الوزراء وزوجته وابنه الأكبر".

ونقلت التقارير عن أولمرت قوله إنه "استشار خبراء وأشخاصاً مقربين من أسرة نتنياهو قبل الإدلاء بتعليقه".

من جانبه، قال المتحدث باسم نتنياهو إن "القاضي أميت ياريف اقترح تسوية يعلن فيها أولمرت أن تعليقاته عن الصحة العقلية لعائلة نتنياهو كانت مجرد رأي وليست حقيقة"، مشيراً إلى أن نتنياهو وافق على هذه الفكرة، فيما لم يتضح ما إذا كان أولمرت سيقبل هذه التسوية.